انتحار ثالث جندي «إسرائيلي» خلال أسبوع ونصف

القدس المحتلة ـ « الوطن»:

أفادت مصادر «إسرائيلية» بانتحار جندي من لواء الناحال فجر الاثنين، في قاعدة عسكرية بمرتفعات الجولان، ليصبح بذلك الجندي الثالث الذي ينهي حياته في صفوف جيش الاحتلال خلال أسبوع ونصف فقط.

وأكد المتحدث باسم الجيش «الإسرائيلي» أن الشُّرطة العسكرية فتحت تحقيقًا فوريًّا في الحادث، مشيرًا إلى أنه سيتم تحويل النتائج إلى النيابة العسكرية بمجرد الانتهاء من التحقيقات. وفي سياق متصل، عُثر على جندي آخر لم يُكشف عن اسمه، ميتًا الأسبوع الماضي أيضًا.