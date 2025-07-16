مجلس الأمن يمدد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة

نيويورك ـ العُمانية: اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارًا بالإجماع بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة في اليمن لمدة 6 أشهر وأسبوعين. وأكد المجلس في القرار أن تمديد ولاية البعثة حتى 28 يناير 2026 هو استمرار في «دعم تنفيذ الاتفاق بشأن مدينة الحديدة وموانئ الحديدة، وصليف، ورأس عيسى كما هو موضح في اتفاق ستوكهولم».
كما طلب القرار، الذي حمل الرقم 2786، من الأمين العام أن يقدم تقريرًا إلى مجلس الأمن شهريًّا عن تقدم تنفيذ هذا القرار.
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