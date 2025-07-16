العالم اليوم - مجلس التعاون الخليجي يدين الهجمات الإسرائيلية على سوريا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 16 يوليو 2025 05:16 مساءً - دان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأربعاء، الهجمات التي تشنها إسرائيل على سوريا، معتبرا أنها تشكل انتهاكا لسيادة البلاد وخرقا للقوانين والأعراف الدولية وتهدد الاستقرار الإقليمي.

وأعرب جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن "إدانته واستنكاره بأشد العبارات لهجمات قوات الاحتلال الإسرائيلية على أراضي الجمهورية العربية السورية، والتي تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الجمهورية العربية السورية، وخرقا للقوانين والأعراف الدولية، ومساسا خطيرا بالأمن والاستقرار الإقليمي".

وأكد البديوي، أن "استمرار هذه الهجمات المتكررة والمتواصلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي يعد تصعيدا غير مسؤول واستخفافا بجهود المجتمع الدولي المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة".

كما شدد الأمين العام، "على موقف مجلس التعاون الثابت والداعم لوحدة سوريا وسلامة أراضيها، ورفضه التام لأي تدخل خارجي يمس بسيادتها أو يفاقم من معاناة شعبها، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، ومحاسبة مرتكبيها، والعمل الجاد على حماية الشعب السوري، والحفاظ على سيادتها وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".