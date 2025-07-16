مايك جونسون يؤكد أن ماسك قام بتغيير رقم هاتفه بعد خلافه مع ترامب

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أحمد جودة - القاهرة - قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، إن رجل الأعمال إيلون ماسك قام بتغيير رقم هاتفه بعد خلاف مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجمهوريين آخرين بشأن قانون الميزانية.

وأضاف جونسون في تصريح لصحيفة نيويورك بوست: "أحاول أن أكون صانع سلام، وقد حاولت التواصل معه في مناسبات عديدة. <…> أردت تحقيق المصالحة بينه وبين الرئيس. بصراحة، كان الرئيس يعتقد كذلك أيضا. ولكن، كما تعلمون، بقي التوتر سائدا".

وردا على سؤال عما إذا كان ماسك قد رد عليه، أقر جونسون بأنه لم يتمكن من التواصل معه لأنه قام بتغيير رقم هاتفه لأسباب غير معروفة.

وتابع جونسون القول: "أرسلت له رسالة نصية طويلة، لقد تغير رقم هاتفه لأن شيئا ما حدث لرقمه القديم بعد الخلاف. لقد حصلت على رقمه الجديد لاحقا، وأدركت أن الرسالة لم تصل إليه ولم يقرأها. أتطلع لمقابلته شخصيا، يجب أن نحل الأمور. من الواضح أنني لا أحمل أي ضغينة تجاه إيلون، أشعر باحترام كبير تجاه أعماله".

وشدد جونسون على أنه ينوي شرح استراتيجية الجمهوريين لماسك مجددا خلال هذا الاجتماع المباشر معه. وقال: "هذه خطة طويلة المدى، ولا يمكننا وضع كل شيء في نصابه الصحيح فورا. لكن لدينا خطة".

يذكر أن ماسك الذي يعد من أغنى أثرياء العالم، كان حتى وقت قريب منسقا لهيئة رفع كفاءة الحكومة الأمريكية (DOGE). وكان فعليا ينتمي إلى دائرة المقربين من ترامب. ومع ذلك، وفقا لتقارير إعلامية أمريكية، بدأت العلاقة بين الرئيس ورجل الأعمال تتدهور وراء الكواليس لأسباب عدة، منها ما يتعلق بمصالح ماسك التجارية.

وفي 30 يونيو، أعلن ماسك أنه في حال تمرير مشروع قانون الإنفاق الذي يتضمن رفع سقف الدين العام بمقدار 5 تريليونات دولار، سيقوم في اليوم التالي بتأسيس حزب سياسي جديد يسعى في المستقبل للتأثير على التصويت في الكونغرس. وفي 3 يوليو، أقر مجلس النواب مشروع القانون بعد أن صادق عليه مجلس الشيوخ. ثم وقعه ترامب في 4 يوليو. وفي 5 يوليو، وأعلن ماسك تأسيس حزب "أمريكا".