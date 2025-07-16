عاجل- غارات إسرائيلية على مواقع حساسة في دمشق.. استهداف القصر الرئاسي وهيئة الأركان وسط أنباء عن ضحايا

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أحمد جودة - القاهرة - في تصعيد جديد ينذر بتوترات متزايدة في المنطقة، شنّت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025، غارات جوية استهدفت مواقع حساسة في قلب العاصمة السورية دمشق، من بينها مبنى هيئة الأركان السورية ومحيط القصر الرئاسي، ما أسفر عن انفجارات ضخمة وسط أنباء عن وقوع خسائر بشرية.

وذكرت قناة “القاهرة الإخبارية” أن الضربات الجوية استهدفت مبنى هيئة الأركان وسط دمشق، في هجوم مفاجئ يعد من أعنف الهجمات التي تُنفذ في هذه المنطقة شديدة التحصين، بينما لم تُعلن السلطات السورية رسميًا حتى الآن عن حجم الخسائر أو طبيعة الأضرار.

وسائل إعلام إسرائيلية تؤكد استهداف القصر الرئاسي ومواقع عسكرية أخرى

وفي الوقت نفسه، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مواقع عسكرية سورية متعددة، من بينها القصر الرئاسي، إلى جانب مبنى هيئة الأركان، وعدد من المنشآت الأمنية في العاصمة، دون أن تقدم أي تفاصيل بشأن توقيت أو نتائج العملية.

تأتي هذه الغارات في وقت تشهد فيه الجبهة السورية توترات متصاعدة، في ظل تبادل للاتهامات بين تل أبيب ودمشق حول دعم جماعات مسلحة وتهديد الأمن الإقليمي، ما قد يُنذر بانفجار وشيك للأوضاع في المنطقة.

انفجارات عنيفة تهز ساحة الأمويين وسط دمشق

وأفادت مصادر محلية سورية بوقوع انفجار ضخم في محيط ساحة الأمويين، إحدى أكثر المناطق حيوية في العاصمة، ناتج عن قصف جوي استهدف منشآت حيوية داخل المدينة.

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي سحبًا كثيفة من الدخان تتصاعد من موقع الهجوم، وسط حالة من الذعر في صفوف المواطنين.