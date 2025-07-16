العالم اليوم - خامنئي: الحرب الإسرائيلية هدفت للإطاحة بالحكم في إيران

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 16 يوليو 2025 03:25 مساءً - أكد المرشد الإيراني، على خامنئي، الأربعاء، أن الحرب الإسرائيلية التي جرت في يونيو الماضي كانت تهدف للإطاحة بنظام الحكم في طهران، مشددا على أن بلاده مستعدة للرد على أي هجوم يستهدفها بشكل أقوى.

وقال خامنئي في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي إن "الحرب الإسرائيلية هدفت إلى الإطاحة بالحكم في إيران".

وأضاف أن "إيران مستعدة للرد على أي هجوم عسكري جديد".

وتابع: "إيران قادرة على توجيه ضربة أقوى لخصومها من تلك التي وجهتها خلال حربها مع إسرائيل التي استمرت 12 يوما الشهر الماضي".

كما وصف المرشد إسرائيل بأنها "ورم سرطاني"، معتبرا أن الولايات المتحدة "شريكة في جرائم إسرائيل".

وأبرز خامنئي أن "الحفاظ على الوحدة الوطنية من واجب الجميع"، مشيرا إلى أن مجرد التحلي بالروح والاستعداد لمواجهة أميركا وإسرائيل "أمر بالغ الأهمية".

وأردف قائلا: "لقد قام الشعب الإيراني في هذه الحرب المفروضة الأخيرة بعمل عظيم.. الشعب الإيراني لن يظهر في أي ميدان بوصفه الطرف الضعيف. لأننا نمتلك جميع الأدوات اللازمة".