العالم اليوم - إثيوبيا تعتقل 82 داعشيا.. كانوا يخططون لـ"مهمة إرهابية"

انتم الان تتابعون خبر إثيوبيا تعتقل 82 داعشيا.. كانوا يخططون لـ"مهمة إرهابية" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 16 يوليو 2025 02:24 مساءً - أفادت وسائل إعلام رسمية إثيوبية، مساء الثلاثاء، باعتقال أكثر من 80 عضوا يشتبه في انتمائهم لتنظيم "داعش" في أنحاء مختلفة من البلاد، واعتبرت أنهم كانوا يخططون لـ"مهمة إرهابية".

وذكرت مؤسسة "فانا ميديا كوربوريشن"، التابعة للحكومة الإثيوبية، في خبر نسبته إلى بيان لجهاز الاستخبارات والأمن الوطني، أن المشتبه بهم وعددهم 82 شخصا تلقوا تدريبا في منطقة بونتلاند المتاخمة لإثيوبيا.

وبحسب "فانا"، تم التعرف على أعضاء مفترضين في تنظيم داعش وتوقيفهم في عدة مناطق من إثيوبيا، بفضل التنسيق بين الشرطة الفيدرالية الإثيوبية وقوات الأمن الإقليمية، ولم تقدم أي معلومات عن جنسية الموقوفين.

وأوردت، المؤسسة الإعلامية الرسمية في إثيوبيا، أنه تم توقيف بعض المشتبه بهم الذين كانوا يقدمون دعما ماليا ولوجستيا، ويخططون لتنفيذ ما وصفته بـ"مهمة إرهابية" في العاصمة أديس أبابا وفي مناطق مختلفة من إثيوبيا، البلد الإفريقي المترامي الأطراف الذي يعيش فيه 130 مليون نسمة.

وتشهد الصومال، التي تتشارك حدودا طويلة مع إثيوبيا، تصعيدا في عمليات حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وعرفت العلاقة بين الدولتين الجارتين في منطقة القرن الإفريقي تقلبات في الأشهر الأخيرة بعدما أعلنت أديس أبابا في يناير 2024 عن اتفاق مع منطقة أرض الصومال الانفصالية، ما أثار سخط مقديشو وهدد بزعزعة الاستقرار في المنطقة.

وتشارك إثيوبيا في بعثة الاتحاد الإفريقي للدعم وتحقيق الاستقرار في الصومال التي تتصدى لحركة الشباب.