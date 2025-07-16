العالم اليوم - الصين تؤكد دعمها لإيران في مقاومة "الهيمنة والاستقواء"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 16 يوليو 2025 02:24 مساءً - أكدت الصين، الأربعاء، دعمها لإيران في حماية سيادتها ومواجهة ما وصفته بكين بسياسات "الهيمنة والاستقواء".

وذكرت وكالة رويترز، أن وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أبلغ نظيره الإيراني عباس عراقجي، الأربعاء، أن الصين ستواصل دعم إيران لحماية سيادتها الوطنية وكرامتها، وفي "مقاومة سياسات الهيمنة والاستقواء".

وقال وانغ، وفقا لبيان صادر عن وزارته: "تُولي الصين أهمية لالتزام إيران بعدم تطوير أسلحة نووية، وتحترم حقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية".

وأكد وانغ استعداد بكين لمواصلة الاضطلاع بدور بناء في تعزيز تسوية القضية النووية الإيرانية، والحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط، مضيفا أن الصين تقدر جهود طهران لتحقيق السلام عبر الدبلوماسية.