العالم اليوم - رئيس جنوب إفريقيا السابق يدعم المقترح المغربي للحكم الذاتي

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 16 يوليو 2025 02:24 مساءً - أعلن الرئيس السابق لجنوب إفريقيا وزعيم حزب "أومكونتو وي سيزوي"، جاكوب زوما، الثلاثاء، أن حزبه يعتبر أن مقترح الحكم الذاتي المغربي "سيتيح حكامة محلية ملموسة من قبل ساكنة منطقة الصحراء، مع ضمان سيادة المغرب على الصحراء".

وجاء هذا الموقف خلال تصريح صحفي أدلى به زوما عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بالرباط.

وقال زوما، بحسب ما نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء، إن مقترح الحكم الذاتي "سيسمح بحكم محلي ملموس من طرف سكان منطقة الصحراء، مع ضمان سيادة المغرب عليها".

واعتبر الرئيس الجنوب إفريقي السابق أن مقترح الحكم الذاتي "يقدم مسارا متوازنا يعزز الاستقرار والسلام والتنمية في المنطقة"، داعيا المجتمع الدولي إلى "دعم مخطط الحكم الذاتي المغربي كوسيلة فعالة لضمان السلام والاستقرار والازدهار لساكنة الصحراء".

وأضاف زعيم حزب "أومكونتو وي سيزوي" أن حزبه "يعترف بالسياق التاريخي والقانوني الذي يعزز مطالبة المغرب بالصحراء"، ويعتبر أن "جهود المغرب لاستعادة وحدته الترابية الكاملة تتماشى مع التزام الحزب بالحفاظ على سيادة ووحدة الدول الإفريقية".

وكان الحزب قد عبر عن هذا الموقف أيضا في وثيقة أصدرها الشهر الماضي بعنوان: "شراكة استراتيجية من أجل وحدة إفريقية، وتمكين اقتصادي، والوحدة الترابية: المغرب"، بهدف تقديم حل ملموس للنقاش الطويل حول مستقبل منطقة الصحراء.

وشددت الوثيقة على أن الصحراء كانت "جزءا من المغرب قبل الاستعمار الإسباني في نهاية القرن التاسع عشر"، معتبرة أنها "جزء لا يتجزأ من المغرب منذ قرون". وأشارت إلى وجود روابط البيعة بين العرش والمغربي والقبائل الصحراوية.

ودعت الوثيقة ذاتها المجتمع الدولي إلى "أخذ الروابط التاريخية للمنطقة مع المغرب والمصالح المشروعة للشعب المغربي بعين الاعتبار، مع الحفاظ على وحدة أراضيه".

وكان جاكوب زوما، عندما كان رئيسا لجنوب إفريقيا، قد التقى بالعاهل المغربي الملك محمد السادس سنة 2017 على هامش قمة الاتحاد الإفريقي - الأوروبي في كوت ديفوار. وقد منح هذا اللقاء دفعة جديدة للعلاقات الثنائية بين البلدين، وفقا لما ذكرته وكالة المغرب العربي للأنباء.