العالم اليوم - دروز إسرائيل يدعون أبناء الطائفة لعبور الحدود مع سوريا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 16 يوليو 2025 01:25 مساءً - أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، بأن الطائفة الدرزية في إسرائيل دعت جميع أبناء الطائفة إلى الاستعداد لعبور الحدود مع سوريا.

هذا وعلّق الرئيس الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل الشيخ ​موفق طريف قائلا: "سنفعل كل ما يلزم بما في ذلك عبور السياج.. ما حدث في 7 أكتوبر يحدث الآن في السويداء".

يأتي ذلك فيما قال موقع "والا" الإسرائيلي، الأربعاء، إن الجيش الإسرائيلي سيجري تحقيقا في خرق عشرات الدروز للحدود من منطقة مجدل شمس في شمال مرتفعات الجولان، إلى الأراضي السورية.

ووفقا لشهادات ووثائق من لحظة الخرق، كان هناك جنود إسرائيليون في المنطقة قرروا عدم التدخل.

وذكر الموقع أنه في وقت سابق من يوم الثلاثاء، عبر حوالي 20 إلى 30 درزيا السياج الحدودي إلى الأراضي السورية في منطقة مجدل شمس، إثر دخول القوات الحكومية السورية إلى مدينة السويداء.

وأضاف الموقع أن قوات إسرائيلية أعادت معظم من عبروا السياج الحدودي.

والأربعاء، أعلنت إسرائيل استهداف القوات السورية في محافظة السويداء، كما نفذت غارة على بوابة الدخول إلى مجمع الأركان العامة التابع للنظام السوري في العاصمة دمشق.

وقال الجيش الإسرائيلي: "يواصل الجيش مراقبة التطورات والأعمال ضد المواطنين الدروز في سوريا وبناء على توجيهات المستوى السياسي يهاجم في المنطقة ويبقى في حالة تأهب للسيناريوهات المختلفة".

وكان موقع "أكسيوس" الإخباري ذكر، الثلاثاء، نقلا عن مسؤول أميركي أن إدارة الرئيس دونالد ترامب طلبت من إسرائيل التوقف عن مهاجمة قوات الجيش السوري في جنوب البلاد.

وحسبما قال المسؤول فإن إسرائيل أبلغت الأميركيين بأنها ستوقف الهجمات على القوات السورية مساء الثلاثاء.

وزعم المسؤول الأميركي أن الحكومة السورية أبلغت إسرائيل مسبقا بأنها ترسل دبابات إلى منطقة السويداء في جنوب سوريا، وأكدت أن هذا ليس عملا موجها إلى إسرائيل بل محاولة لاستعادة النظام في السويداء.