العالم اليوم - أزمة مالية تُغلق أحد أهم موانئ إسرائيل.. وسط تحذيرات أمنية

انتم الان تتابعون خبر أزمة مالية تُغلق أحد أهم موانئ إسرائيل.. وسط تحذيرات أمنية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 16 يوليو 2025 01:25 مساءً - أعلنت هيئة الموانئ والملاحة التابعة لوزارة المواصلات الإسرائيلية، الأربعاء، أن ميناء إيلات سيتوقف عن العمل بشكل كامل اعتبارا من يوم الأحد المقبل، 20 يوليو، وذلك في أعقاب تفاقم أزمة الديون التي يعاني منها.

وجاء في مراسلة صادرة عن هيئة الطوارئ الوطنية أن قرار الإغلاق نابع من قيام بلدية إيلات بفرض حجز على حسابات الميناء المصرفية بسبب ديون متراكمة، وهو ما يعرقل قدرة الميناء على مواصلة نشاطه.

وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تهدد بوقف الدعم اللوجستي للبحرية الإسرائيلية في منطقة البحر الأحمر، محذّرة من تداعيات أمنية محتملة.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن "أحد أهم موانئ إسرائيل" سيتم إغلاقه، واصفة ذلك بـ"الخطوة الدراماتيكية".

يُذكر أن الحكومة الإسرائيلية كانت قد صادقت في شهر يونيو الماضي على منحة مالية عاجلة بقيمة 15 مليون شيكل للميناء، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لتغطية التزاماته المالية واستعادة نشاطه الطبيعي.

وتوقف النشاط في ميناء إيلات بشكل شبه كامل منذ اندلاع حرب 7 أكتوبر. وتراجعت إيرادات الميناء لعام 2024 بنسبة 80 في المئة، حسب القناة 12 الإسرائيلية.

والثلاثاء، أعلن الحوثيون أنهم هاجموا ميناء إيلات وهدف عسكري في إسرائيل بثلاث طائرات مسيرة.

ومنذ أكتوبر 2023، بدأ الحوثيون تنفيذ عمليات عسكرية ضد إسرائيل وضد سفن تجارية في البحر الأحمر، ويقولون إنها لحظر حركة السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى إسرائيل إسنادا لغزة.