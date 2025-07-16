العالم اليوم - إسرائيل تعلن استهداف مدخل مقر هيئة الأركان السورية في دمشق

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 16 يوليو 2025 01:25 مساءً - أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أنه نفذ غارة على بوابة الدخول إلى مجمع الأركان العامة التابع للنظام السوري في العاصمة دمشق.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "أغار الجيش قبل قليل على بوابة الدخول إلى مجمع الأركان العامة التابع للنظام السوري في دمشق". وأضاف: "يواصل الجيش مراقبة التطورات والأعمال ضد المواطنين الدروز في سوريا وبناء على توجيهات المستوى السياسي يهاجم في المنطقة ويبقى في حالة تأهب للسيناريوهات المختلفة". وأكد الإعلام الإسرائيلي نقلا عن مصدر أمني أن إسرائيل شنت هجوما على دمشق. وأوضحت القناة 14 الإسرائيلية أن "مقاتلة حربية إسرائيلية شنت غارة خارج القاعدة العسكرية المركزية للنظام السوري كرسالة للشرع الذي يدير الدولة". ونقلت وكالة رويترز عن مصدر أمنيين سوريين قولهما إن "ضربة إسرائيلية تستهدف وزارة الدفاع في دمشق".

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