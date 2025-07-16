العالم اليوم - الذهب يزداد بريقا مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 16 يوليو 2025 01:25 مساءً - سجلت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال تعاملات الأربعاء، مدعومة بتراجع طفيف في الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية، مع تقييم المستثمرين لبيانات أظهرت زيادة في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الشهر الماضي وترقبهم لمزيد من الوضوح بشأن السياسة التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

كما أظهرت بيانات صادرة عن مجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية تتجه بشكل متزايد إلى تعزيز احتياطياتها من الذهب، وذلك من خلال الاعتماد بشكل مباشر على المناجم المحلية لتأمين المعدن الأصفر.

وبحسب مجلس الذهب العالمي، فإن دولًا مثل الفلبين والإكوادور دأبت على اتباع هذا النهج منذ سنوات، بينما بدأت بنوك مركزية أخرى تمتلك مناجم ذهب محلية، أو زادت من مشترياتها المباشرة، أو تفكر في ذلك حاليًا.

تحديث الأسعار

بحلول الساعة 0644 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 3339.88 دولار للأونصة (الأوقية)، وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 3346.70 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار من أعلى مستوى له في شهر مما زاد من جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى. كما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات من أعلى مستوياتها في عدة أسابيع.

وقال براين لان المدير الإداري في جولد سيلفر سنترال بسنغافورة "لا تزال دول كثيرة تتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية. وما زال هناك الكثير من الشكوك في السوق، ويبحث الكثيرون عن أصول الملاذ الآمن".

وهدد ترامب يوم السبت بفرض تعرفات جمركية 30 بالمئة على الواردات من المكسيك والاتحاد الأوروبي اعتبارا من أول أغسطس. ومع ذلك، قال ترامب يوم الاثنين إنه منفتح على إجراء المزيد من المفاوضات.

وارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في يونيو حزيران بأعلى معدل في خمسة أشهر وسط ارتفاع تكاليف بعض السلع، مما يشير إلى أن الرسوم الجمركية بدأت تؤثر على التضخم وربما تدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير حتى سبتمبر.

وعقب صدور هذه البيانات، قال ترامب إن أسعار المستهلكين منخفضة وإن على مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة الآن.

صرحت لوري لوجان رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس بأن مجلس الاحتياطي سيضطر على الأرجح إلى تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية لفترة أطول ليضمن بقاء التضخم منخفضا، وذلك في مواجهة الضغوط التصاعدية الناجمة عن الرسوم الجمركية التي تفرضها إدارة ترامب.

ويميل الذهب، الذي غالبا ما يُعد ملاذا آمنا في أوقات عدم اليقين الاقتصادي، إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

ويتحول تركيز السوق الآن إلى بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة المقرر صدورها في الساعة 1230 بتوقيت غرينتش، الأربعاء للحصول على المزيد من الدلائل.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 37.88 دولار للأونصة. وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1376.75 دولار وتراجع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1204.97 دولار، بحسب بيانات وكالة رويترز.