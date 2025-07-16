العالم اليوم - أول تعليق من حماس على "تقسيم" خان يونس إلى نصفين

انتم الان تتابعون خبر أول تعليق من حماس على "تقسيم" خان يونس إلى نصفين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 16 يوليو 2025 12:29 مساءً - علّقت حركة حماس، الأربعاء، على إقدام الجيش الإسرائيلي على إقامة ممر جديد في جنوب قطاع غزة، يقسم شرق مدينة خان يونس وغربها.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، باسم نعيم، على صفحته في "فيسبوك"، إن "قطاع غزة كله تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي"، مضيفا "وبالتالي فتح محور جديد لا يعني كثيرا من الناحية الميدانية العملية".

وتابع: "لكنه يؤكد على نوايا ومخططات الاحتلال طويلة الأمد بالبقاء داخل القطاع وعدم الانسحاب وعدم إنهاء الحرب".

وأبرز أن ذلك "يكذّب كل ما يدعيه على طاولة المفاوضات أو يبلغه للوسطاء، كما أنه منخرط في العملية التفاوضية نظريا من أجل الصورة للداخل وتخفيف الضغط الدولي".

وأكد: "لكنه لم يسلم خرائط جديدة منذ أسبوع كما يعلن في الإعلام وهذا هو الرد العملي جاء اليوم بفتح محور جديد يقسم خان يونس إلى نصفين".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أنه أقام ممرا جديدا في جنوب قطاع غزة، يقسم شرق مدينة خان يونس وغربها.

وأضاف، في بيان أنه "تم إقامة الطريق الذي أطلق عليه اسم ’ماجن عوز‘، في الأسابيع الأخيرة من قبل الفرقة الـ36، التابعة للجيش الإسرائيلي، وسط جهود تهدف إلى إخلاء خان يونس من البنية التحتية للإرهاب والعملاء"، حسب ما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وتابع الجيش الإسرائيلي أن "اللواء المدرع 188 التابع للفرقة ولواء المشاة جولاني التقيا مؤخرا، بعد الانتهاء من الممر الجديد، الذي يقسم خان يونس".