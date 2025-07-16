العالم اليوم - 2.7 مليار دولار أرباح "ASML" في الربع الثاني.. نمو بـ 44%

انتم الان تتابعون خبر 2.7 مليار دولار أرباح "ASML" في الربع الثاني.. نمو بـ 44% من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 16 يوليو 2025 12:29 مساءً - هوى سهم "ASML" الهولندية، في مستهل تداولات الأربعاء، بنحو 7 بالمئة بعد تحذير أكبر شركة في العالم لتوريد معدات صناعة الرقائق من أنها قد لا تحقق نموا في 2026 حتى بعد أن تجاوزت الطلبيات لديها في الربع الثاني توقعات السوق.

وقالت "إيه إس إم إل" إن أرباحها قد ارتفعت بنسبة 43.7 بالمئة في الربع الثاني بالمقارنة بنفس الفترة في العام الماضي.

وبلغ إجمالي النتائج الصافية للشركة 2.3 مليار يورو (2.66 مليار دولار) أو 5.9 يورو للسهم. ويأتي ذلك بالمقارنة بـ 1.58 مليار يورو أو 4.01 يورو للسهم في العام السابق.

وارتفعت عائدات الشركة بنسبة 23.2 بالمئة لتصل إلى حوالي 7.7 مليار يورو بالمقارنة بـ 6.24 مليار يورو في العام السابق.

وقال كريستوف فوكيت الرئيس التنفيذي لشركة "ASML" الهولندية عن التوقعات المستقبلية: "نتوقع أن تصل إجمالي مبيعات الربع الثالث لما بين 7.4 مليار يورو و7.9 مليار يورو، بهامش ربح إجمالي بين 50 بالمئة و 52 بالمئة.

وأضاف: "نتوقع أن تصل تكاليف البحث والتطوير لنحو 1.2 مليار يورو وأن تصل المصاريف البيعية والعمومية والإدارية إلى حوالي 310 ملايين يورو".

وأضاف: "نتوقع زيادة بنسبة 15 بالمئة في إجمالي صافي المبيعات وارتفاع هامش الربح الإجمالي حوالي 52 بالمئة، بالنسبة لعام 2025 ككل".

وأمس الثلاثاء، أظهرت أحدث التوقعات للأرباح أن الآفاق بشأن متانة الشركات الأوروبية تدهورت في ظل أحدث تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية والتي تسببت في مزيد من عدم اليقين للأعمال.