العالم اليوم - أوروبا تعد العدة.. بوينغ والسيارات الأميركية في قلب المواجهة

انتم الان تتابعون خبر أوروبا تعد العدة.. بوينغ والسيارات الأميركية في قلب المواجهة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 16 يوليو 2025 12:29 مساءً - ينهي الاتحاد الأوروبي القائمة الثانية للإجراءات المضادة المنتظر تطبيقها إذا مضت الإدارة الأميركية في قرارها فرض رسوم بنسبة 30 بالمئة على منتجات الاتحاد الأوروبي. وتضم القائمة الأوروبية منتجات أميركية بقيمة 72 مليار يورو (84 مليار دولار) ومنها طائرات شركة بوينغ وسيارات أميركية.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس إنه لا يزال منفتحًا على إجراء المزيد من المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد إعلانه في مطلع الأسبوع الحالي عن فرض ضريبة بنسبة 30 بالمئة على منتجات الاتحاد الأوروبي، والتي ستُطبق اعتبارًا من الأول من أغسطس في حال فشل الجانبين في التوصل إلى اتفاق أفضل.

كما ستشمل الرسوم الجمركية الإضافية التي سيفرضها الاتحاد الأوروبي أيضًا على الآلات، والكيماويات واللدائن، والأجهزة الطبية، والمعدات الكهربائية، والنبيذ، وغيرها من السلع الزراعية الأميركية، وفقًا لقائمة تقع في 206 صفحات أعدتها المفوضية الأوروبية واطلعت عليها وكالة بلومبرغ نيوز.

ويذكر أن القائمة شملت في البداية سلعًا أميركية بقيمة إجمالية 95 مليار يورو، ثم تم تخفيضها بعد مشاورات مع الشركات والدول الأعضاء. ويتعين على الدول الموافقة عليها قبل اعتماد القائمة.