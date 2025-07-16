العالم اليوم - "أدنوك" تعلن نقل حصتها البالغة 24.9% في شركة "OMV" إلى "XRG"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 16 يوليو 2025 10:24 صباحاً - أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية ("أدنوك")، الأربعاء، عن اعتزامها نقل حصتها البالغة 24.9% في شركة ("OMV") إلى شركة "XRG"، شركتها الاستثمارية الدولية المملوكة لها بالكامل.

ويتماشى نقل الحصص هذا، والذي يخضع اتمامه لحصوله على الموافقات التنظيمية ذات الصلة، مع استراتيجية "أدنوك" الهادفة لتوحيد محفظة استثماراتها الدولية تحت مظلة "XRG".

كما تستمر "أدنوك" في تقدمها في التأسيس المقترح لـشركة "مجموعة بروج الدولية" التي من المخطط لها أن تكون رابع أكبر منتِج للبولي أوليفينات عالمياً. ومن المتوقع أن تدير "XRG" حصة "أدنوك" في ـشركة "مجموعة بروج الدولية" والتي ستبلغ 46.94 بالمئة عند اكتمال الصفقة، وذلك بعد الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة.

وتؤكد "أدنوك" التزامها بشراكتها طويلة الأمد مع شركة "OMV" من خلال "XRG"، كما تجدد دعمها لنمو "OMV" ونجاحها المستمر.