العالم اليوم - "مصدر" تبيع حصتها في "محطة الشارقة" لصالح "تدوير"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 16 يوليو 2025 09:28 صباحاً - وقعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، الأربعاء، صفقة تخارج من مشروع محطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة، تستحوذ بموجبها مجموعة "تدوير"، على حصة "مصدر" في المحطة، وذلك رهناً بإتمام الموافقات التنظيمية وشروط الإغلاق المعتادة.

وبموجب هذه الخطوة، تبدأ مجموعة "تدوير" ملكية مشتركة لشركة "الإمارات لتحويل النفايات إلى طاقة" إلى جانب "بيئة"، الرائدة في الاستدامة والابتكار في المنطقة، والمسؤولة عن تشغيل محطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة.

وقالت "مصدر"، وهي إحدى الشركات الرائدة عالميًّا في مجال الطاقة المتجددة، إن الصفقة تمثل خطوة استراتيجية تتيح للمؤسستين التركيز على أعمالهما الأساسية، حيث تتمكن "مصدر" من توسيع نطاق مشاريعها في مجال الطاقة النظيفة، فيما توجه مجموعة "تدوير" جهودها نحو عملياتها في دولة الإمارات وتحقيق الانتشار الدولي، لدعم طموحاتها وترسيخ مكانتها كشركة عالمية رائدة في مجال إدارة النفايات واستخلاص القيمة منها. ومن خلال الملكية المشتركة لمحطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة، توحد مجموعة "تدوير" و "بيئة" خبرتيهما في المجال، لتعزيز كفاءة التشغيل المستدام في المحطة، بينما يخططا لمشاريع المستقبلية بينهما في إطار شراكتهما.

تأسس مشروع محطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة في عام 2022 تحت مظلة شركة "الإمارات لتحويل النفايات إلى طاقة"، ويعد أول محطة تجارية من نوعها في الشرق الأوسط، إذ يسهم في تقليل الاعتماد على المكبّات وتحويل النفايات إلى كهرباء، بما يدعم جهود دولة الإمارات في تحقيق أهداف الاستدامة.

وبموجب الشراكة بين مجموعتي "بيئة" و"تدوير"، سيتعاونان معًا في تشغيل المحطة، ومواصلة تنفيذ الخطط التوسعية لرفع قدرتها الإنتاجية من 30 ميغاواط إلى 60 ميغاواط، ورفع القدرة على معالجة النفايات صعبة التدوير إلى الضعف، وخفض كمية الانبعاثات إلى النصف.

وتعليقًا على الصفقة، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر": "نفخر في "مصدر" بالإسهام في تطوير مشروع محطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة الذي لعب دوراً مهماً في دعم قطاع إدارة النفايات في الدولة. ونتوجه بالشكر والتقدير إلى ’بيئة‘، حيث جمعتنا علاقة شراكة وثيقة منذ تأسيس شركة الإمارات لتحويل النفايات إلى طاقة المشروع المشترك بين الطرفين".

وعبّر الرمحي عن ثقته بأن ’تدوير‘ و’بيئة‘، بما تتمتعان به من رؤية استراتيجية وإدارة متمرسة، ستواصلان العمل على تعزيز أداء المحطة ورفع كفاءتها التشغيلية".

من جهته، قال المهندس علي الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة "تدوير": يعزّز الاستحواذ على هذه المنشأة المتطورة في الأداء، قدرات مجموعة "تدوير" ويرتقي بإمكاناتها ودورها الحيوي الداعم لطموحات دولة الإمارات في ريادة مجال إدارة النفايات وتحويلها إلى طاقة مستدامة على الصعيد العالمي. نتطلع للعمل مع "بيئة" ومواصلة البناء على الأسس المتينة التي أرستها بالتعاون مع شركة "مصدر".

ومن جانبه، قال خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لدى "بيئة": "نتقدّم بجزيل الشكر إلى شركة “مصدر” على شراكتها المثمرة في تأسيس شركة "الإمارات لتحويل النفايات إلى طاقة"، وعلى دعمها القيّم في تطوير محطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة، التي شكّلت أولى محطاتنا الرائدة في هذا القطاع الحيوي. ونتطلّع إلى مواصلة مسيرة الإنجاز بالتعاون مع شريكنا الجديد، مجموعة "تدوير"، إيذانًا ببدء فصل جديد من النمو والتطور في مجال تحويل النفايات إلى طاقة، على مستوى الدولة والمنطقة."

تؤكد هذه الاتفاقية التزام الشركاء المشترك بدفع أجندة الاستدامة في دولة الإمارات قدمًا. وستواصل الأطراف المعنية التعاون في مبادرات مبتكرة ضمن قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة، بما يعزز من دور الدولة في قيادة الجهود لتحقيق نقلة نوعية في قطاع الطاقة العالمي، ويسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة.