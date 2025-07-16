أحمد جودة - القاهرة - نائب وزير الصناعة السعودي: نجاح الرياض في التعدين نموذج يُحتذى في المنطقة

قال المهندس خالد المديفر، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، إن المملكة تنظر إلى قطاع التعدين باعتباره قاطرة تنموية واعدة، مؤكّدًا أن النجاحات التي حققتها المملكة في هذا القطاع خلال السنوات الأخيرة تُعد نموذجًا يُحتذى في المنطقة.

وأضاف المديفر، خلال لقاء خاص مع مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، يوليانا سعدان، على هامش منتدى التعدين بنسخته الرابعة: "هذا المنتدى له أهمية خاصة لأنه يعكس النشاط الكبير والتركيز المتزايد على قطاع التعدين في المنطقة، التي تتمتع بإمكانات جيولوجية وبشرية وتنموية كبيرة."

وشدد على أن العلاقات بين المملكة ومصر، على مستوى القيادة والشعب، قوية وعميقة، مشيرًا إلى وجود تشابه جيولوجي كبير بين البلدين في ما يُعرف بـ "الدرع العربي النوبي"، وهو ما يخلق فرصًا كبيرة للتكامل في مجالات الذهب والنحاس والفوسفات والألمنيوم والحديد.

كما هنّأ مصر على إنشاء الهيئة المختصة بالتعدين والنظام الجديد الذي يربط بين الصناعة والتعدين، مؤكدًا أن هذا التوجه يُعد أحد أسس النجاح التي تبنّتها السعودية منذ إطلاق استراتيجيتها للتعدين في عام 2017.