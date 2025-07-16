نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غارات إسرائيلية تستهدف القوات السورية في السويداء وسط اضطرابات طائفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كثفت إسرائيل تدخلها العسكري في الصراع السوري الأهلي، حيث شنت يوم الثلاثاء موجة من الغارات الجوية استهدفت القوات الحكومية السورية المنتشرة في مدينة السويداء جنوب البلاد، في محاولة للسيطرة على تصاعد العنف الطائفي في المنطقة.

نتنياهو يأمر بمهاجمة القوات السورية في السويداء

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن قواته تلقت أوامر بمهاجمة أي قوات وأسلحة تابعة للحكومة السورية تدخل محافظة السويداء، بهدف حماية الحدود الشمالية لإسرائيل وتأمين الأقلية الدرزية في سوريا من تهديدات الحكومة الإسلامية الجديدة في دمشق. هذا القرار جاء في ظل تصاعد التوترات بين البلدين.

دمشق تدين الغارات وتؤكد سقوط قتلى

أدانت وزارة الخارجية السورية الغارات ووصفتها بأنها انتهاك صارخ لسيادة سوريا، مؤكدة مقتل عدد من قوات الأمن والجيش إلى جانب مدنيين. واعتبرت دمشق أن الهجمات الإسرائيلية تزيد من تعقيد الأزمة وتعرض استقرار البلاد للخطر في وقت تحاول فيه الحكومة استعادة السيطرة على الأراضي.

جهود أمريكية لتهدئة الأوضاع

تأتي الضربات الإسرائيلية في وقت تسعى فيه إدارة ترامب لإيجاد توافق لوقف القتال بين إسرائيل وسوريا، عبر تقديم دعم اقتصادي لسوريا برفع جزئي للعقوبات، بهدف تخفيف الأزمة الإنسانية وإعادة الاستقرار.

اشتباكات طائفية بين الدروز والبدو السنة

شهدت السويداء اندلاع اشتباكات عنيفة بين الأقلية الدرزية ومجموعات من البدو السنة، مع وصول القوات الحكومية إلى المدينة التي شهدت أعمال عنف طائفية مدمرة. رفض قادة الدروز دخول القوات الحكومية، وفضلوا تشكيل ميليشيات محلية للدفاع عن أنفسهم.

الغارات الإسرائيلية كتحذير للنظام السوري

شنت إسرائيل غارات تحذيرية على دبابات النظام يوم الاثنين، واعتبرتها رسالة واضحة بعدم السماح لأي اعتداء على الدروز في سوريا. وبعد إعلان وقف إطلاق النار ودخول القوات المدينة، أمر نتنياهو بغارات مكثفة على مواقع الجيش السوري.

إسرائيل تبرز نفسها كحامية للدروز

أكد نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس التزام إسرائيل بمنع إلحاق الأذى بالدروز في سوريا، مستندين إلى روابط الأخوة التاريخية بين الدروز في إسرائيل وأبناء طائفتهم في سوريا، والسعي لنزع السلاح في المناطق الحدودية.

التحديات التي تواجه الشرع

يمثل التدخل العسكري الإسرائيلي تحديًا جديدًا للرئيس السوري أحمد الشرع، الذي يحاول فرض سلطة الدولة المركزية على المناطق المتنوعة عرقيًا ودينيًا، في ظل انعدام الثقة وتصاعد النزاعات الطائفية والتدخلات الخارجية.

تركيا تدين الغارات وتطالب بسيادة سورية

أدانت تركيا الغارات الإسرائيلية ووصفتها بأنها تدخل غير مشروع، مطالبة بالسماح للحكومة السورية بإرساء الأمن في كامل البلاد، مؤكدة أن استقرار سوريا يجب أن يبنى على احترام سيادة الدولة.

رفض دروزي لاتفاق وقف إطلاق النار

مع تقدم قوات وزارة الداخلية نحو السويداء، دعا زعماء الدروز إلى وقف إطلاق النار وتسليم الأسلحة، لكن حكمت الهجري، زعيم روحي درزي، رفض الاتفاق واعتبره مفروضًا من دمشق، مؤكدًا استمرار القصف الحكومي للمدنيين وداعيًا لمواصلة القتال.

استمرار الاشتباكات والانتهاكات في السويداء

أفادت مصادر محلية باستمرار الاشتباكات ونهب المنازل وحرق القرى، وسط تحليق للطائرات المسيرة، وانتشار القصف المدفعي. كما تداولت وسائل التواصل فيديوهات تظهر اعتداءات على السكان الدروز، فيما أكد ضابط حكومي وقوع انتهاكات واعتقال الجناة.

اتهامات لحكومة دمشق باستغلال الأزمة لتعزيز نفوذها

اتهم سكان السويداء الحكومة السورية باستغلال الاضطرابات الطائفية كذريعة لتعزيز السيطرة على المنطقة التي تفتقر إلى وجود مركزي قوي، وسط تحذيرات من تجدد النزاعات وانتشار السلاح.

تحذيرات من انفجار أوسع في السويداء

قال يوسف الجربوع، قائد ديني درزي، إن الحكومة لم تلتزم بوقف إطلاق النار، محذرًا من حمل السلاح الجماعي ضد القوات الحكومية إذا استمر الوضع على ما هو عليه، محذرًا من انفجار أوسع للنزاع الطائفي.

السويداء على أعتاب مرحلة خطيرة

تعتبر السويداء واحدة من آخر المناطق المستقرة نسبيًا في سوريا، لكن التوترات الطائفية الحالية تضعها على أعتاب مرحلة خطيرة من الصراع قد تتسع لتشمل أبعادًا إقليمية مع استمرار التدخلات الإسرائيلية والدعم الخارجي.