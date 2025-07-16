العالم اليوم - لا تتجاهلها.. أعراض تنذرك بأنك مهدد بالإصابة بالسكري

انتم الان تتابعون خبر لا تتجاهلها.. أعراض تنذرك بأنك مهدد بالإصابة بالسكري من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 16 يوليو 2025 01:24 صباحاً - يعد فرط السكر في الدم علامة مبكرة على الإصابة بمرض السكري، ويتسبب في العطش المفرط، والجوع الزائد، والتبول المتكرر، والتعب، وتظهر أعراضه تدريجيا.

وقدم تقرير لموقع "فيري ويل هيلث"، بعض الأعراض التي قد يسببها فرط السكر في الدم، لتفادي تطوره إلى مرض مزمن.

العطش المفرط

عند ارتفاع مستوى السكر في الدم، تعمل الكليتان بجهد أكبر لإزالة فائض الغلوكوز، ما يؤدي إلى سحب نسبة كبيرة من السوائل من أنسجة الجسم، وبالتالي يحدث الجفاف ويشعر الشخص بعطش دائم حتى مع شرب كميات كبيرة من الماء.

كثرة التبول

قد تكون كثرة التبول، خاصة في الليل، علامة على ارتفاع السكر في الدم، لأن الجسم يسحب الماء من الأنسجة لطرد السكر الزائد عبر البول.

الجوع المفرط والإرهاق

رغم وجود كمية كبيرة من السكر في الدم، إلا أن الجسم لا يستطيع استخدامه كوقود، ما يدفع الخلايا إلى طلب المزيد من الطاقة، فيشعر الشخص بالجوع الزائد.

لكن تناول كميات أكبر من الكربوهيدرات قد يزيد الوضع سوءا ويضاعف الشعور بالتعب.

الرؤية الضبابية

يمكن أن يؤدي ارتفاع السكر في الدم إلى تشوش الرؤية وصعوبة في التركيز، نتيجة سحب السوائل من أنسجة الجسم، بما في ذلك عدسات العين.

العدوى

يرتفع خطر الإصابة بالعدوى عند ارتفاع مستويات السكر في الدم، لأن السكر يضعف أداء الجهاز المناعي.

وأظهرت دراسات طبية أن البكتيريا والفطريات تنمو بشكل أفضل في بيئة غنية بالسكر، ما يزيد من احتمال الإصابة بعدوى الخميرة، خاصة لدى النساء.

مشاكل الجلد

من جفاف الجلد إلى الحكة وبطء التئام الجروح، كلها علامات على فرط السكر في الدم.

كما يُعتبر ظهور بقع سميكة في مناطق مثل الرقبة مؤشرا على مقاومة الإنسولين وارتفاع مستوى السكر في الدم.

التغيرات المزاجية

أثبتت الدراسات أن السكر يؤثر على المزاج، حيث يرتبط ارتفاعه بمشاعر التهيج، والحزن، والغضب، خاصة بعد تناول وجبة غنية بالكربوهيدرات، وهذا شائع بين المصابين بالسكري من النوع الثاني.

آلام المعدة

قد تصل مضاعفات ارتفاع السكر في الدم إلى الأعصاب التي تتحكم في المعدة، ما يؤدي إلى الإصابة بـ"الشلل المعدي"، والذي يسبب الغثيان وبطء الهضم.

فقدان الوزن

يعد فقدان الوزن غير المبرر علامة على ارتفاع السكر في الدم، خصوصا لدى الأطفال، إذ لا يستطيع الجسم استخدام السكر كمصدر للطاقة، فيلجأ إلى حرق الدهون والعضلات لتعويض ذلك.

الخدر والتنميل

تشمل أعراض ارتفاع السكر في الدم تلف الأعصاب الطرفية، ما يؤدي إلى الشعور بالخدر أو التنميل أو الألم في اليدين والقدمين أو الساقين.

وقد تؤدي مضاعفات فرط السكر في الدم إلى اعتلال الشبكية، وضعف الكلى، وتلف الأعصاب في القدمين والأعضاء الداخلية، بالإضافة إلى أمراض القلب، وتصلب الشرايين، والضعف الجنسي، وحتى الدخول في غيبوبة بسبب ارتفاع السكر.