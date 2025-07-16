نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برلماني روسي: زيلينسكي يقترب من الهيمنة المطلقة على السلطة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد نائب رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي أليكسي جورافليف أن فلاديمير زيلينسكي يقترب من الهيمنة المطلقة على السلطة وهو الأمر الذي حلم به منذ البداية.

وقال جورافليف: "زيلينسكي يقترب بذلك أكثر فأكثر من السلطة المطلقة التي على الأغلب كانت تراود مخيلته منذ البداية".

وأشار إلى أن صلاحيات زيلينسكي لم تنته منذ فترة طويلة فحسب، بل إنه يدفع نفسه أيضا إلى "حفرة قانونية" أكثر فأكثر، حيث إن التعديلات الحكومية تجري على عكس كل القواعد المعمول بها.

وأكد أنه وفقا للقوانين الأوكرانية، يجب أن يمر كل هذا عبر البرلمان الأوكراني، "الذي لا يزال الهيئة الحاكمة الشرعية الوحيدة في البلاد".

وأضاف: "يوليا سفيريدينكو، التي لا تملك رأيا خاصا بها في أي قضية ستصبح رئيسة للوزراء. وبالمناسبة، شقيقها متهرب من الخدمة العسكرية، وقد فر من التعبئة إلى أوروبا".

وأشار إلى أن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال سينتقل إلى منصب وزير الدفاع، وسيترك وزير الدفاع الأوكراني الحالي رستم عمروف منصبه ويصبح سفيرا لدى الولايات المتحدة، حيث تعيش عائلته بأكملها منذ فترة طويلة.

وختم جورافليف: "إننا لا نهتم على الإطلاق من منهم سيشغل أي منصب".

وكتب شميغال بيان استقالته من رئاسة وزراء أوكرانيا يوم الثلاثاء، ونشره على قناته في "تلغرام".