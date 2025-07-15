العالم اليوم - محمد بن زايد يبدأ الأربعاء "زيارة دولة" إلى تركيا

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 15 يوليو 2025 11:16 مساءً - يبدأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات العربية المتحدة، يوم الأربعاء، "زيارة دولة" إلى الجمهورية التركية.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، إن الشيخ محمد بن زايد "سيبحث خلال الزيارة مع فخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بما يخدم أولويات التنمية في البلدين". وأضافت الوكالة أن الشيخ محمد بن زايد سيبحث أيضا مع الرئيس أردوغان "مجمل القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك".

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