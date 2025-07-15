نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| دمشق تحمل تل أبيب مسؤولية هجوم السويداء وتؤكد حقها في الدفاع عن الأرض والمواطنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الخارجية السورية تحميلها إسرائيل المسؤولية الكاملة عن الهجوم الأخير الذي شهدته محافظة السويداء، متهمةً تل أبيب بتنفيذ غارات جوية وهجمات منسقة في المنطقة.

ويأتي هذا التطور في ظل انتشار قوات مشتركة من الجيش السوري والأمن الداخلي في المحافظة، وسط تحركات أمنية وعسكرية تهدف إلى فرض الاستقرار واحتواء التصعيد.

انتشار أمني مكثف في السويداء

دفعت السلطات السورية بـقوات مشتركة من الجيش والأمن الداخلي إلى محافظة السويداء في خطوة تؤكد عزم دمشق على فرض السيطرة الكاملة واستعادة الاستقرار في المحافظة التي شهدت مؤخرًا اشتباكات وهجمات دامية.

ويُنظر إلى هذا الانتشار كإجراء ميداني استباقي يأتي بعد التطورات الميدانية الأخيرة والغارات التي استهدفت مواقع في الجنوب السوري.

دمشق تدين العدوان الإسرائيلي وتتوعد بالرد

أدانت وزارة الخارجية السورية ما وصفته بـ "العدوان الإسرائيلي" الذي وقع اليوم عبر غارات جوية وهجمات منسقة، معتبرة أن هذا العمل العسكري يشكل انتهاكًا صارخًا للسيادة السورية، ويهدد الأمن الإقليمي.

وأكدت الوزارة أن دمشق تحتفظ بحقها المشروع في الدفاع عن أرضها بكل الوسائل التي يكفلها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، في إشارة ضمنية إلى إمكانية الرد على التصعيد الإسرائيلي في الوقت والمكان المناسبين.

تأكيد على حماية جميع المواطنين بما فيهم الدروز

في خضم التصعيد، شددت الخارجية السورية على حرص الدولة على حماية جميع المواطنين السوريين دون استثناء، بما فيهم الدروز الذين يتواجدون بكثافة في السويداء، وذلك في رد مباشر على التصريحات الإسرائيلية التي زعمت التدخل لحماية أبناء هذه الطائفة.

ويؤكد هذا التصريح أن الدولة السورية تنظر لجميع مواطنيها باعتبارهم شركاء متساوين في الوطن، وأنها ترفض أي تدخل خارجي تحت ذرائع طائفية أو إنسانية.