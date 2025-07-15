نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| إسرائيليون يعبرون إلى سوريا وجيش الاحتلال يتدخل لإعادتهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في تصعيد جديد على الحدود السورية الإسرائيلية، أعلنت القيادة العسكرية في تل أبيب أن عددًا من المدنيين الإسرائيليين أقدموا على عبور السياج الحدودي باتجاه الأراضي السورية، وتحديدًا إلى قرية الخضر ذات الغالبية الدرزية، مما أثار حالة من التأهب والاستنفار داخل صفوف الجيش الإسرائيلي.

يأتي ذلك في أعقاب تصريحات حادة من وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الذي أعلن أن إسرائيل شنت ضربات على أهداف داخل سوريا، في رسالة تحذيرية إلى النظام السوري.

عبور مدنيين إسرائيليين إلى قرية الخضر في سوريا

أكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن العشرات من المدنيين الإسرائيليين عبروا السياج الحدودي باتجاه قرية الخضر في الجانب السوري، وهي منطقة ذات أغلبية درزية تقع في محافظة القنيطرة قرب الجولان المحتل.

وأضاف المتحدث أن القوات الإسرائيلية تعمل حاليًا على إعادتهم إلى داخل إسرائيل بسلام، دون الإشارة إلى ما إذا كان العبور قد تم بدوافع سياسية أو احتجاجية أو غير ذلك.

ضربة إسرائيلية داخل الأراضي السورية ورسائل تحذيرية

في سياق متصل، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الجيش الإسرائيلي هاجم أهدافًا داخل سوريا، في خطوة قال إنها تحمل رسالة تحذير واضحة للنظام السوري، على خلفية الأحداث الجارية في محافظة السويداء.

وأكد كاتس أن تل أبيب لن تسمح بأي تهديد أو إيذاء يتعرض له أبناء الطائفة الدرزية داخل سوريا.