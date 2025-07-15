نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- اجتماعات مصرية قطرية إسرائيلية بالقاهرة لبحث تسهيل دخول المساعدات إلى غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - القاهرة تستضيف اجتماعات ثلاثية بين مصر وقطر وإسرائيل لمناقشة آليات دعم غزة إنسانيًا

عُقدت في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025، اجتماعات ثلاثية جمعت وفودًا من مصر وقطر وإسرائيل، بهدف مناقشة وتنسيق آليات إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى بحث إجراءات خروج المرضى وعودة العالقين، وفقًا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.



تقدم ملموس في ملف البند الإنساني لاتفاق وقف إطلاق النار

وبحسب المصادر، شهدت الاجتماعات تقدمًا وتوافقًا بين الأطراف الثلاثة بشأن عدد من القضايا الإنسانية العاجلة، حيث تم التركيز على تفعيل البند الإنساني ضمن اتفاق وقف إطلاق النار الساري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بوساطة إقليمية ودولية.

محور الاجتماعات: تسهيل دخول المساعدات وخروج الحالات الإنسانية

ناقشت الوفود المشاركة في الاجتماعات تفاصيل دقيقة تتعلق بآليات:

• إدخال المساعدات الغذائية والطبية إلى قطاع غزة عبر المعابر.

• تنظيم خروج المرضى لتلقي العلاج في الخارج.

• ضمان عودة العالقين إلى منازلهم داخل القطاع.

دور مصري - قطري بارز في جهود التهدئة

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها مصر وقطر لدعم استقرار الوضع الإنساني في قطاع غزة، وتسهيل تنفيذ بنود التهدئة، بالتنسيق مع الأطراف المعنية، في ظل أوضاع إنسانية متفاقمة يعيشها سكان القطاع نتيجة الحرب الأخيرة.

وأكدت مصادر دبلوماسية مطلعة أن الاجتماعات مرشحة للاستمرار خلال الأيام المقبلة، بهدف استكمال آليات التنفيذ ومراقبة الالتزام من جميع الأطراف، بما يُسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للفلسطينيين في غزة ويمنع تجدد التصعيد العسكري.