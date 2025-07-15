نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب يحذر أوكرانيا من استهداف موسكو ويهدد روسيا برسوم جمركية جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في تصريحات جديدة أثارت الانتباه، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوكرانيا إلى عدم استهداف العاصمة الروسية موسكو، مشيرًا إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لن يُقدم على هذه الخطوة، وذلك حسب ما نقلته قناة “القاهرة الإخبارية” مساء الثلاثاء.

وأكّد ترامب في تصريحاته أن الولايات المتحدة ستفرض على روسيا المزيد من الرسوم الجمركية في حال عدم التزامها باتفاق واضح بشأن الأزمة الأوكرانية، قائلًا: “سنفرض على روسيا المزيد من الرسوم الجمركية إذا لم تلتزم باتفاق بشأن أوكرانيا”.





إشادة بصفقة مع الرئيس الإندونيسي

وفي سياق مختلف، أعلن الرئيس الأمريكي عن نجاح إدارته في التوصل إلى صفقة وصفها بـ”الجيدة” مع الرئيس الإندونيسي، دون الكشف تفاصيل محددة حول طبيعة الاتفاق أو مجالات التعاون.