نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرنسا تعتزم زيادة الضرائب على فاحشي الثراء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو أن الحكومة ستفرض في عام 2026 ضرائب إضافية على المواطنين الأكثر ثراء لتقليص العجز في الميزانية.

وقال بايرو أثناء عرض مشروع قانون الميزانية لعام 2026: "على الجميع بذل الجهد.. لكننا سنعمل وفق مبدأ: من يحصل على أقل يدفع أقل، ومن يحصل على أكثر يدفع أكثر. سنقدم ما يسمى بمساهمة التضامن لأصحاب الدخول الأعلى".

كما اقترح بايرو تحويل يومي عطلة إلى أيام عمل. وأضاف: "نحن بحاجة إلى العمل أكثر. أقترح إلغاء يومي عطلة: مثلا يوم عطلة الاثنين الذي يكون عيد الفصح ويوم عطلة النصر 8 مايو.. إلغاؤهما سيجلب مليارات اليورو للخزينة"، مشيرا إلى أنه "مستعد للنظر في خيارات أخرى".

وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي أن البلاد ستتخلى في عام 2026 عن ربط المعاشات التقاعدية والمدفوعات الاجتماعية بالتضخم.

وأكد أن المعاشات والمدفوعات الاجتماعية الأخرى لن تشهد زيادة مقارنة بعام 2025 ولن يتم ربطها بمعدل التضخم