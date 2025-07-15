نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تركيا تطالب إسرائيل فورا بوقف غاراتها على قوات الحكومة السورية في السويداء في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعربت وزارة الخارجية التركية عن إدانتها لتدخل الجيش الإسرائيلي في الأحداث بمحافظة السويداء السورية.

وقالت الخارجية التركية في بيان: "ندين تدخل إسرائيل في التطورات بجنوب سوريا باستخدام القوة العسكرية ونؤكد على ضرورة الوقف الفوري لهذه الهجمات".

وأضافت: "تحقيق الاستقرار والأمن في سوريا يصب في مصلحة الشعب السوري والدول المجاورة والمنطقة كلها".

وأكدت الخارجية التركية ضرورة دعم الخطوات التي تتخذها الحكومة السورية من أجل بسط الأمن في كل أرجاء البلاد وتعزيز وجودها.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس أوعزا للجيش الإسرائيلي الثلاثاء بمهاجمة قوات الجيش السوري وآلياته في السويداء.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي عدة غارات على مواقع وآليات الجيش السورية والقوات الأمنية في محافظة السويداء، مما تسبب بسقوط قتلى وجرحى