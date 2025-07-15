البيت الأبيض ينفي قيام ترامب بتشجيع أوكرانيا على قصف موسكو وبطرسبورغ

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أحمد جودة - القاهرة - أكدت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يدع فلاديمير زيلينسكي في محادثة معه إلى ضرب موسكو وسانت بطرسبورغ، بخلاف مزاعم صحيفة "فايننشال تايمز"

وقالت ليفيت في بيان نقلت عنه شبكة "فوكس نيوز" اليوم الثلاثاء:: "فايننشال تايمز معروفة للأسف بتحريف الكلمات عن سياقها لجذب مزيد من المشاهدات مع تراجع شعبيتها. كان الرئيس ترامب يطرح سؤالا فحسب، ولم يشجع على المزيد من القتل".

وأضافت المتحدثة أن ترامب "يعمل بلا كلل" لإنهاء النزاع في أوكرانيا.

وفي وقت سابق اليوم، نشرت "فايننشال تايمز" روايتها للمحادثة التي جرت بين ترامب وزيلينسكي، والتي زعمت أن الرئيس الأمريكي دعا كييف إلى ضرب موسكو وسانت بطرسبورغ في إطار استراتيجيته "لإجبار روسيا على التفاوض".

وفي وقت سابق أيضا، نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية مقالا نقلا عن مصدر، ادعى أن ترامب شجع زيلينسكي على "زيادة الضغط" على موسكو وسانت بطرسبورغ وسأله عن سبب عدم توجيهه ضربة لموسكو. وحسب الصحيفة، فقد طلب زيلينسكي من ترامب في معرض رده على هذا الكلام، تقديم أسلحة للقيام بذلك