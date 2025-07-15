العالم اليوم - مصرف لبنان يحظر التعامل مع "القرض الحسن" التابعة لحزب الله

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 15 يوليو 2025 07:28 مساءً - منع مصرف لبنان المركزي في تعميم اطلعت عليه رويترز يوم الثلاثاء المؤسسات المالية المرخصة من أي تعامل مباشر أو غير مباشر مع مؤسسة القرض الحسن التابعة لجماعة حزب الله المدعومة من إيران، مما يشير إلى تراجع نفوذ الجماعة في شؤون لبنان.

وفي إطار مواصلة الضغط العسكري على حزب الله، شنت إسرائيل يوم الثلاثاء عددا من أعنف غاراتها الجوية منذ وقف إطلاق النار مع الجماعة في نوفمبر، وقالت إنها استهدفت معسكرات تدريب ومستودعات أسلحة في شرق لبنان.

وقال مصدر أمني في لبنان إن 12 قتلوا من بينهم خمسة من مسلحي حزب الله.

ويواجه حزب الله ضغوطا متزايدة منذ الحرب، بما في ذلك الضغوط المالية.

وحظر مصرف لبنان في التعميم المؤرخ في 14 يوليو على البنوك وشركات السمسرة في لبنان التعامل مع كيانات غير مرخصة، وأشار إلى مؤسسة القرض الحسن كمثال على ذلك.

كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت عقوبات على مؤسسة القرض الحسن في 2007، قائلة إن جماعة حزب الله تستخدمها غطاء لإدارة “أنشطة مالية ومنفذا للوصول إلى النظام المالي الدولي”.

ولطالما مارست جماعة حزب الله، مدعومة بترسانتها القوية، نفوذا حاسما على شؤون الدولة اللبنانية، لكنها لم تتمكن من فرض إرادتها في تشكيل حكومة ما بعد الحرب في فبراير شباط.

وتصف مؤسسة القرض الحسن التي تأسست في 1983 نفسها بأنها منظمة خيرية تقدم قروضا متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وضربت إسرائيل فروعا للمؤسسة خلال حربها مع حزب الله العام الماضي.

ولدى المؤسسة، التي تعمل بموجب ترخيص من الحكومة اللبنانية، أكثر من 30 فرعا، معظمها في المناطق ذات الأغلبية الشيعية في بيروت وجنوب لبنان وسهل البقاع.