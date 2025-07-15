إيران: لا موعد حاليا بشأن المحادثات مع أميركا

طهران ـ ا.ف.ب: أعلنت إيران أن «لا موعد محددًا» حتى الآن لاجتماع بين وزير خارجيتها عباس عراقجي والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف لبحث برنامجها النووي.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي ردًّا على أسئلة صحفيين بهذا الصدد «حتى الآن، لم يُحدد موعد أو وقت أو مكان محدد لهذه المسألة». وعقد عراقجي وويتكوف خمس جولات من المحادثات منذ أبريل، قبل أن تشن «إسرائيل» ضربات على إيران في 13 يونيو أدَّت إلى اندلاع حرب استمرت 12 يومًا.