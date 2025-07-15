ترامب يعلن أن واشنطن ستسلم أوكرانيا منظومات «باتريوت» للدفاع الجوي

الصين تشيد بعلاقاتها «القيمة» مع روسيا

واشنطن ـ بكين ـ وكالات: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة سترسل منظومات دفاع جوي من طراز «باتريوت» إلى أوكرانيا لمساعدتها في صد الهجمات الروسية ولمّح إلى فرض عقوبات جديدة على موسكو، مع ازدياد التدهور في علاقته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وجاء إعلان الرئيس الأميركي بعدما قال في وقت سابق إنه سيصدر «بيانًا مهمًّا... بشأن روسيا».

وقال ترامب «سنرسل إليهم منظومات باتريوت، فهم في أمس الحاجة إليها»، لكن دون أن يحدد عددها، وبعد أسبوعين فقط من إعلان واشنطن تعليق إرسال بعض شحنات الأسلحة إلى كييف.

وأضاف للصحفيين في قاعدة أندروز الجوية الأميركية «لم أوافق على العدد بعد، ولكن سيكون لديهم البعض منها لأنهم يحتاجون إلى الحماية». وتراجع البيت الأبيض عن إعلانه في وقت سابق من هذا الشهر نيته وقف بعض شحنات الأسلحة إلى كييف، وأعلن بدلًا من ذلك صفقة جديدة تتضمن قيام حلف شمال الأطلسي بدفع أموال للولايات المتحدة مقابل بعض الأسلحة التي سيرسلها لأوكرانيا.

وأوضح ترامب «سنرسل لهم في الأساس قطعًا متنوعة من المعدات العسكرية المتطورة ولكنهم سيدفعون لنا مقابلها 100 في المئة».

وأضاف «سيكون ذلك بالنسبة إلينا بمثابة صفقة».

إلى ذلك وصف وزير الخارجية الصيني وانج يي العلاقة بين الصين وروسيا بأنها «الأكثر استقرارًا ونضجًا وقيمة استراتيجية في العالم» خلال اجتماع مع نظيره الروسي سيرجي لافروف الذي يزور بكين، في خضم الحرب في أوكرانيا والتوترات مع واشنطن.

وقال وانج يي للافروف بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية، إن «العلاقات الصينية الروسية هي اليوم العلاقة الأكثر استقرارًا ونضجًا وقيمة استراتيجية بين القوى الكبرى في العالم».

وأضاف أن الأولوية اليوم هي «الإعداد المشترك للتبادلات الرفيعة المستوى المقبلة»، و»تعميق التعاون الاستراتيجي الدولي»، و»الاستجابة المشتركة للتحديات التي يفرضها عالم متغير ومضطرب». وناقش الوزيران أيضًا الوضع في شبه الجزيرة الكورية والأزمة الأوكرانية والقضية النووية الإيرانية وقضايا دولية أخرى، بحسب البيان.