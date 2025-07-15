الولايات المتحدة تجري تدريبات عسكرية فـي قناة بنما

واشنطن ـ ا.ف.ب: يجري الجيش الأميركي مع القوات البنمية سلسلة تدريبات عسكرية تهدف إلى حماية قناة بنما، وسط مزاعم بشأن نفوذ صيني على الممر المائي الحيوي.
ووصلت ثلاث مروحيات تابعة للجيش الأميركي من طراز بلاكهوك وشينوك إلى بنما الأحد تحضيرًا للتدريبات، حيث هبطت في مطار بنما-باسيفيك الذي كان يعرف سابقًا بقاعدة هوارد الأميركية.
وقال مايكل بالاسيوس، المفوض المساعد للخدمة الوطنية الجوية البحرية في بنما، إن التدريبات تهدف إلى اعداد القوات البنمية لصد أي تهديد يعرض أمن القناة ودفاعها للخطر.
وأجرى جنود أميركيون تدريبات مماثلة في بنما قبل شهر بموجب اتفاقية ثنائية تسمح لواشنطن باستخدام القواعد الجوية والبحرية البنمية للتدريب دون إنشاء قواعد خاصة بها.
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