العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 جنود في انفجار دبابة شمالي غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 14 يوليو 2025 11:24 مساءً - أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، مقتل ثلاثة من جنوده خلال معركة وقعت في شمال قطاع غزة، إثر انفجار داخل دبابة تابعة للكتيبة 52 في اللواء 401 المدرع.

وقال الجيش في بيان إن القتلى هم: الرقيب شلومو ياكير شريم (20 عامًا) من مستوطنة إفرات، والرقيب يولي فاكتور (19 عامًا) من مدينة ريشون لتسيون، والرقيب شوحام مناحيم (21 عامًا) من موشاف ياردينا. وأضاف البيان أن الجنود الثلاثة كانوا يخدمون كمقاتلين في سلاح المدرعات ضمن الكتيبة 52 التابعة لتشكيلة "بصمات الحديد".

وبحسب البيان، وقعت الحادثة عند الساعة 12:20 ظهرًا بالتوقيت المحلي في منطقة جباليا شمال القطاع، عندما وقع انفجار قوي داخل الدبابة أثناء العمليات العسكرية. وأشار الجيش إلى أن التقييمات الأولية ترجّح أن يكون الانفجار ناجمًا عن خلل تشغيلي أو نتيجة إطلاق نار من قبل مسلحين فلسطينيين، لكن السبب النهائي لم يُحسم بعد والتحقيق ما يزال جاريًا.

من جهة أخرى، أفادت مصادر ميدانية فلسطينية بأن مدفعية الاحتلال استهدفت مناطق واسعة في حي التفاح وجباليا البلد شمال شرق غزة، مع إطلاق كثيف للقنابل الدخانية.

كما شوهدت مروحيات إسرائيلية تهبط في حي التفاح بالتزامن مع تحليق مكثف للطائرات المقاتلة، ما يعزز تقديرات بوجود عملية ميدانية خاصة.

وفي حادث منفصل، بحسب تقارير إعلامية إسرائيلية مستقلة، قرر الجيش تفعيل إجراء "هانيبال" بعدما فُقدت آثار أحد الجنود وثار الاشتباه بتعرضه لعملية أسر.