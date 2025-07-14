جورجيا تستضيف مناورات "أجيل سبيريت 2025"

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أحمد جودة - القاهرة - أفادت وزارة الدفاع الجورجية بأن البلاد "ستستضيف مناورات "الناتو" متعددة الجنسيات "أجيل سبيريت 2025" في الفترة من 25 يوليو إلى 6 أغسطس.

وذكرت وزارة الدفاع الجورجية في بيان: "تستضيف جورجيا مناورات أجيل سبيريت 2025 الدولية متعددة الجنسيات في الفترة من 25 يوليو إلى 6 أغسطس".

وأضاف البيان: "تستضيف جورجيا هذه المناورات للمرة الثانية عشرة، حيث تهدف أجيل سبيريت 2025 إلى رفع مستوى الجاهزية لقوات الدفاع للدول المشاركة، وتعزيز التفاعل والقدرات العملياتية".

ووفقا للوزارة، "ستشمل العناصر الرئيسية للمناورات وحدة قيادة وأركان، وقافلة تكتيكية جورجية أمريكية على امتداد طريق سيناكي-فازياني، ومناورات إطلاق نار مشتركة، وعمليات مشتركة لقوات العمليات الخاصة، وتفقد مركز التدريب القتالي التابع لقوات الدفاع الجورجية".

وأوضحت الوزارة أن "مناورات أجيل سبيريت 2025 ستجرى أيضا في تركيا، وستنطلق التدريبات المخطط لها في جورجيا بالاشتراك مع القيادة الغربية لقوات الدفاع الجورجية والحرس الوطني لولاية جورجيا الأمريكية، وستشارك فيها قوات من جورجيا والولايات المتحدة وتركيا وبولندا وألمانيا وإيطاليا واليونان ومولدوفا ورومانيا وبلغاريا وسلوفاكيا وليتوانيا وأوكرانيا"، مشيرة إلى حضور ممثلين عن القوات المسلحة لأرمينيا واليابان بصفة مراقبين