ترامب: نركز على التسوية السلمية للأزمة الاوكرانية وأتواصل مع بوتين بشكل دائم

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال رده على سؤال حول مدى استعداده للمضي قدما في خطواته في حال تصاعد النزاع في أوكرانيا، أنه يركز على التسوية السلمية للأزمة الاوكرانية.

وقال ترامب: "أريد إنهاء هذا الصراع. هناك أناس يموتون هناك، وهذا أمر مروع. جميعنا نريد السلام".

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه يتواصل بشكل متكرر مع القائد الروسي فلاديمير بوتين، واصفا محادثاتهما بأنها "تجري دائما بشكل ودي للغاية".

جاء ذلك خلال كلمته أمام الصحفيين في المكتب البيضاوي أثناء لقائه مع الأمين العام لحلف الناتو مارك روته، حيث قال: "أتحدث معه (بوتين) كثيرا حول كيفية إنهاء هذه الحرب. محادثاتي معه تكون دائما ودية جدا".

هذا وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن تنوي فرض رسوم جمركية على روسيا وشركائها التجاريين في حال فشلت موسكو في التوصل لاتفاق بشأن التسوية في أوكرانيا خلال 50 يوما.

وكان ترامب قد أعلن في 8 يوليو أنه يدرس "بجدية كبيرة" إمكانية تمرير مشروع القانون، الذي قدمته مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في أبريل الماضي، بقيادة غراهام وزميله الديمقراطي ريتشارد بلومنثال.

وسبق أن أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة الأمد للغرب، لكنها غير ناجعة، لافتا إلى أن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأسره، وأن الغرب يتطلع إلى تدمير حياة الملايين من الناس