نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب لبوتين: أمامك 50 يومًا لإنهاء الحرب أو عقوبات جمركية قاسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الروسي فلاديمير بوتين بفرض رسوم جمركية شديدة تصل إلى 100% في حال عدم التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب ضد أوكرانيا خلال 50 يومًا، مؤكدًا أن الحلفاء سيواجهون عقوبات مماثلة إذا لم يضغطوا على موسكو.

ترامب: بوتين خيّب ظني.. والاتفاق كان ممكنًا منذ شهرين

وخلال مؤتمر صحفي من البيت الأبيض اليوم الإثنين، قال ترامب:

“أنا محبط جدًا من بوتين، كنت أتوقع منه شيئًا مختلفًا. ظننت أننا كنا سنصل إلى اتفاق قبل شهرين، لكن ذلك لم يحدث”.

وأضاف: “لذلك، إذا لم يتم إنهاء الحرب خلال 50 يومًا، سنفرض تعريفات جمركية ثانوية قاسية”.





ترامب: محادثاتنا لا تمنع القصف.. وروسيا تهاجم كييف بعد كل اجتماع

انتقد ترامب ما وصفه بـ عدم جدوى التفاوض مع موسكو، مؤكدًا أن روسيا تواصل شن هجمات صاروخية على العاصمة الأوكرانية كييف، حتى بعد كل جلسة مفاوضات مباشرة بينه وبين بوتين، مضيفًا: “كل مرة يبدو فيها أننا نقترب من اتفاق، تطلق روسيا الصواريخ”.





إرسال بطاريات “باتريوت” إلى أوكرانيا خلال أيام

وفي تطور لافت، أعلن الرئيس الأمريكي أن بلاده ستبدأ خلال أيام في تزويد أوكرانيا بمنظومة الدفاع الجوي الأمريكية “باتريوت”، عبر تنسيق مباشر مع حلف شمال الأطلسي (الناتو).

أمين عام الناتو: دعم أمريكا لأوكرانيا “حاسم”

من جانبه، قال مارك روته، الأمين العام لحلف الناتو، إن القرار الأمريكي بتسليح أوكرانيا بأسلحة متطورة يمثل دعمًا حيويًا لاستقرار المنطقة، مضيفًا أن موقف ترامب قد يدفع نحو تسريع الحل السياسي، إذا التزمت جميع الأطراف بالضغط لوقف التصعيد.