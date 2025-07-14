نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قيادي في “فتح”: نُثمن موقف مصر الرافض لمخططات تهجير الفلسطينيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب القيادي في حركة “فتح” الفلسطينية، ياسر أبو سيدو، عن تقديره العميق لموقف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي أعلن رفضه القاطع لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، واصفًا هذا الموقف بـ”القوي والشجاع”.

وفي تصريح متلفز له اليوم الإثنين، قال أبو سيدو:

“مخططات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتهجير الفلسطينيين من أرضهم هي نسخة جديدة من تصريحات شيمون بيريز التي وصف فيها الفلسطينيين بأنهم شعب زائد يجب إزالته”.





انتهاكات إسرائيلية متواصلة بحق الفلسطينيين في غزة

وأكد أبو سيدو أن إسرائيل تمارس انتهاكات صارخة ضد سكان قطاع غزة، بهدف خلق واقع يؤدي إلى تهجير قسري “طوعي” للفلسطينيين، مطالبًا بضرورة موقف عربي ودولي حاسم لوقف هذا العدوان المستمر على الشعب الفلسطيني منذ سنوات.

جهاد الحرازين: قطاع غزة تحول إلى سجن كبير لنصف مليون فلسطيني

من جانبه، قال القيادي في “فتح”، جهاد الحرازين، إن قطاع غزة يعيش كارثة إنسانية مكتملة الأركان، واصفًا إياه بأنه “سجن مفتوح” لأكثر من نصف مليون فلسطيني في ظل الحصار والقتل والتجويع.

وأضاف الحرازين أن الحكومة الإسرائيلية لديها رغبة ملحة في تنفيذ مخطط التهجير، وأن ما يُروّج له تحت شعارات إنسانية هو في الحقيقة غطاء لمشروع تهجير قسري منظم.

وتابع: “إسرائيل تسيطر على شمال غزة والمناطق الحدودية الشرقية، وأصدرت إعلانًا بمنع دخول القطاع من البحر، ما يُعد تضييقًا إضافيًا على السكان”.

خطة “المدينة الإنسانية”.. تمهيد للتهجير الجماعي؟

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الرفض الشعبي والرسمي لما يُعرف بـ”المدينة الإنسانية”، وهو المشروع الإسرائيلي المثير للجدل، والذي كشف عنه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس.

ووفق الخطة، ستُقام منطقة مغلقة في جنوب غزة خلال هدنة محتملة تستمر 60 يومًا، يتم خلالها نقل 600 ألف نازح فلسطيني في المرحلة الأولى، مع إنشاء 4 مراكز لتوزيع المساعدات تديرها منظمات دولية.

ويرى مراقبون أن هذا المشروع هو واجهة لتهجير سكان قطاع غزة بالكامل، في خرق واضح للقانون الدولي، ومقدمة لتغيير ديموغرافي شامل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

مصر تؤكد مجددًا: لا تهجير للفلسطينيين خارج أراضيهم

يُذكر أن مصر، وعلى لسان قيادتها السياسية، رفضت منذ بداية الأزمة أي مخطط لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء أو خارج وطنهم، مؤكدة أن القضية الفلسطينية يجب أن تُحل من خلال إقامة دولة مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.