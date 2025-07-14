نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوباما يوجه رسالة قوية للديمقراطيين: لا تبحثوا عن “المخلّص”.. دافعوا عن مبادئكم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في كلمة حماسية ألقاها خلال حفل خاص لجمع التبرعات بولاية نيوجيرسي، دعا الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما أنصار الحزب الديمقراطي إلى التوقف عن انتظار “المسيح المنقذ”، مؤكدًا أن الوقت الحالي يتطلب شجاعة حقيقية وتحركًا فعّالًا للدفاع عن المبادئ والقيم، خاصة في ظل الظروف السياسية الراهنة تحت إدارة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.

وقال أوباما في تصريحاته، التي نقلتها شبكة CNN حصريًا:

“لا تقل إنك ديمقراطي ثم تجلس ساكنًا لأنك محبط… الآن هو الوقت المناسب تمامًا للتحرك والقيام بشيء حقيقي”.

الدفاع عن حرية التعبير في الأوقات الصعبة

أوضح أوباما أن الدفاع عن القيم لا يكون في أوقات الراحة فقط، بل خصوصًا عندما تكون هناك تحديات، مضيفًا:

“لا تقل إنك تدافع عن حرية التعبير ثم تلتزم الصمت عندما لا تعجبك الآراء المطروحة… ما نحتاجه الآن هو الشجاعة”.



انتقاد لفكرة انتظار “المخلّص السياسي”

وفي إشارة إلى الانقسام داخل الحزب الديمقراطي حول من يجب أن يقوده في المرحلة المقبلة، قال أوباما:

“كفوا عن البحث عن الحلول السريعة… كفوا عن البحث عن المسيح، لديكم مرشحون رائعون يخوضون السباق الآن، ادعموهم”.

وأشار إلى أن التركيز الآن يجب أن يكون على انتخابات حكام ولايتي نيوجيرسي وفرجينيا، مع ضرورة دعم اللجنة الوطنية الديمقراطية بالمال والخبرات لمواجهة التحديات المقبلة في الانتخابات.





جمع 2.5 مليون دولار دعمًا للديمقراطيين

شهد الحدث، الذي نظمه حاكم نيوجيرسي فيل مورفي وزوجته تامي مورفي، حضورًا محدودًا في منزلهم بمدينة ريد بانك، وجمع الحفل ما يقرب من 2.5 مليون دولار عبر التبرعات الشخصية وعبر الإنترنت لصالح اللجنة الوطنية الديمقراطية.

ترامب “لم يُفاجئني”.. ولا توجد حواجز داخل الحزب الجمهوري

وفي حديثه عن الرئيس الحالي دونالد ترامب، قال أوباما:

“لم يُفاجئني ما فعله ترامب، لم تعد هناك حواجز داخل الحزب الجمهوري”، مشددًا على أن الديمقراطيين بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد للدفاع عن ما يرونه صحيحًا.

وأضاف: “علينا أن نتحمّل بعض الانزعاج في سبيل الدفاع عن قيمنا، وعن وطننا، وعن العالم الذي نريد أن نورثه لأطفالنا وأحفادنا”.