ترامب: نعمل على حل أزمة سد النهضة.. “حياة المصريين تعتمد على مياه النيل”

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة تبذل جهودًا للتوصل إلى حل لأزمة سد النهضة بين مصر وإثيوبيا، مؤكدًا:

“أعتقد أننا سنتوصل لحل بشأن مسألة سد النهضة ونهر النيل”.

وجاءت تصريحات ترامب خلال مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض، بمشاركة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روت.

انتقاد لتمويل السد: “مولناه قبل أن نحل الأزمة”

أعرب ترامب عن دهشته من قيام الولايات المتحدة بتمويل مشروع سد النهضة دون التوصل أولًا إلى اتفاق بين مصر وإثيوبيا، قائلًا:

“لا أعرف كيف مولنا سد النهضة قبل أن نحل الأزمة… وسنعمل على التوصل إلى حل بين الطرفين”.

وأضاف أن حياة ملايين المصريين تعتمد بشكل أساسي على مياه نهر النيل، ما يجعل حل هذه الأزمة أمرًا بالغ الأهمية من وجهة نظر الإدارة الأمريكية.





ترامب: أستحق نوبل للسلام بسبب جهود الوساطة في أزمة السد





وفي تصريحات سابقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الشهر الماضي، قال ترامب إنه يستحق جائزة نوبل للسلام لدوره في محاولة تحقيق الاستقرار بين مصر وإثيوبيا بشأن السد.





وأشار في تغريدة نشرها في 21 يونيو 2025 إلى أن بناء سد النهضة تم بأموال أمريكية، واصفًا تلك الخطوة بـ”الغباء”، في إشارة إلى تمويل مشروع ضخم دون اتفاق سياسي مسبق بين الدول المعنية.





يُعد سد النهضة الإثيوبي أحد أبرز الملفات الشائكة في منطقة شرق إفريقيا، إذ يثير قلقًا كبيرًا لدى مصر والسودان بشأن تأثيره على حصصهما المائية في نهر النيل، بينما تصر إثيوبيا على حقها في التنمية وتوليد الطاقة.