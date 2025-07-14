نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخارجية الروسية: إنهاء العمل باتفاقية التعاون في مجال الاتصالات بين روسيا وأوكرانيا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أكدت وزارة الخارجية الروسية أنه تم إنهاء العمل باتفاقية التعاون في مجال الاتصالات بين الحكومة الروسية وحكومة أوكرانيا الموقعة في كييف عام 1993.

وأوضحت الخارجية الروسية في بيان: "في 27 يونيو 2025، أنهت روسيا العمل بالاتفاقية الحكومية الدولية مع أوكرانيا بشأن التعاون في مجال الاتصالات المبرمة عام 1993".

يذكر أنه تم توقيع الاتفاقية بين الحكومة الروسية وحكومة أوكرانيا بشأن التعاون في مجال الاتصالات في كييف بتاريخ 26 مايو 1993.