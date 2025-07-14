كيم يؤكد للافروف دعم كوريا الشمالية «غير المشروط» لموسكو ضد كييف

سيول ـ ا.ف.ب: أكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف دعمه «غير المشروط» لموسكو في الحرب على أوكرانيا، معتبرًا أنَّ انتصار روسيا «مؤكد»، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية في بيونج يانج.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن كيم ولافروف التقيا في «أجواء مليئة بالثقة»، في وقت تعزِّز كوريا الشمالية وروسيا علاقاتهما الدبلوماسية والعسكرية.

من جانبها، نشرت وزارة الخارجية الروسية مقطع فيديو على تلجرام يُظهر الرجُلين وهما يتصافحان ويتعانقان.

ووقعت موسكو وبيونج يانج العام الماضي اتفاق دفاع مشترك، كما أرسلت كوريا الشمالية آلاف الجنود للمساعدة في استعادة منطقة كورسك الروسية التي استولى عليها الجيش الأوكراني في صيف العام 2024، بينما تزوِّد كوريا الشمالية روسيا بالقذائف والصواريخ.

ووفق وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، فقد أكد كيم لضيفه أنَّ بلاده «مستعدة لدعم وتشجيع جميع تدابير القيادة الروسية بدون شروط في ما يتعلق بمعالجة السبب الجذري للأزمة الأوكرانية».

كذلك، أعرب الزعيم الكوري الشمالي عن «اقتناعه الراسخ بأن الجيش والشَّعب الروسيين سينتصران بالتأكيد في القضية المقدسة المتمثلة في الدفاع عن كرامة الدولة ومصالحها الأساسية».