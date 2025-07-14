نيجيريا تعلن سجن 44 بتهمة تمويل الإرهاب

أبوجا ـ ا.ف.ب: أصدرت نيجيريا أحكامًا بالسجن تصل إلى 30 عامًا بحق 44 من تنظيم بوكو حرام بتهمة تمويل أنشطة إرهابية، وفقًا لما ذكره متحدث باسم وكالة مكافحة الإرهاب.
وقال المتحدث باسم مركز مكافحة الإرهاب النيجيري آبو مايكل في بيان، إن المدانين هم من بين 54 مشتبهًا بهم مثلوا أمام أربع محاكم مدنية شُكلت خصيصًا في قاعدة عسكرية ببلدة كاينجي بولاية النيجر الوسطى.
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