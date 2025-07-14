نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوتين يستشهد بأغنية من الحقبة السوفيتية لوصف التحول الديموغرافي في روسيا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أشار الرئيس فلاديمير بوتين إلى التغيرات في الوضع الديموغرافي لبلاده مستذكرا الأغنية السوفيتية الشهيرة "الفتيات يقفن"، حيث لاحظ تحولا في التوازن بين الجنسين عما تم ذكره في الأغنية.

وقال بوتين خلال اجتماع حكومي حول القضايا الاجتماعية بحضور نائبة رئيس الوزراء الروسي تاتيانا غوليكوفا: "نحن نتذكر جيدا تلك الأغنية المعروفة من العهد السوفيتي، حيث كانت الفتيات يقفن في حفلات الرقص 9 فتية مقابل 10 فتيات. لكني أرى الآن أن الإحصاءات قد تغيرت، وأصبح لدينا نقص في عدد النساء".

من جهتها أيدت نائبة رئيس الوزراء الروسي تاتيانا غوليكوفا ملاحظات الرئيس، ووصفت الأمر بأنه "مشكلة خطيرة"، وأفادت بأن العام الماضي 2024 شهد ولادة عدد أكبر قليلا من الذكور.

وقالت غوليكوفا: "بالمناسبة، ولد عدد أكبر قليلا من الذكور في عام 2024. حسب بياناتنا، نحو 51.5% من المواليد كانوا ذكورا خلال العام الماضي. بينما كانت النسبة معاكسة في السابق".

وتولي الحكومة الروسية اهتماما للقضايا الاجتماعية والديموغرافية في البلاد، حيث تم إطلاق العديد من البرامج لدعم الأسر وتحفيز الولادة، ومنها برنامج "مخصصات الأمومة