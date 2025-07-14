نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحطم طائرة صغيرة في مطار لندن ساوثيند.. شاهد عيان يروي لحظات الرعب قبل سقوطها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد مطار ساوثيند الدولي في بريطانيا، أمس الأحد، حادث تحطم مروع لطائرة صغيرة فور إقلاعها، ما أسفر عن إغلاق المطار بالكامل وخلق حالة من الذعر وسط المسافرين والمتواجدين بالمكان.

الطائرة المنكوبة من طراز Beechcraft Super King Air 200، تابعة لشركة Zeus Aviation الهولندية، وكانت قد أقلعت من أثينا مرورًا بـكرواتيا، قبل وصولها إلى لندن، وكانت تستعد للعودة إلى هولندا.

شاهد عيان: الطائرة دارت حلزونيًا وسقطت في لحظات

قال بن جوبي، 34 عامًا، وهو أحد شهود العيان، إنه كان برفقة أسرته داخل فندق “هوليداي إن” المجاور للمطار وقت وقوع الحادث.

وأضاف في تصريحات لصحيفة ديلي ميل البريطانية:

“كنت أجلس بالطابق الخامس وأراقب الطائرات من المطعم. رأيت الطائرة ترتفع قليلًا ثم مالت بشدة إلى اليسار، ثم فجأة انقلبت رأسًا على عقب وسقطت بسرعة.

في لحظة، تحولت إلى كرة نارية ضخمة وسط دخان كثيف، ولحسن الحظ، لم تكن ابنتي الصغيرة تنظر في ذلك الاتجاه.”

شركات الطيران تُعلق الرحلات.. والتحقيقات مستمرة

أكدت شركة Zeus Aviation وقوع الحادث وأعلنت تعاونها الكامل مع سلطات التحقيق البريطانية. وحتى الآن، لم تصدر الشرطة أو إدارة المطار بيانات رسمية عن عدد الضحايا أو الإصابات، فيما وُصف الحادث بـ”الخطير”.

وأعلنت إدارة مطار ساوثيند إغلاقه حتى إشعار آخر، وإلغاء جميع الرحلات، ومن بينها 20 رحلة لشركة “إيزي جيت”، ورحلتان لـ”إيسترن إيرويز”.



صور وفيديوهات مرعبة وثّقت اللحظة

تداولت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورًا تظهر ألسنة اللهب والدخان الكثيف، إضافة إلى لحظة تحطم الطائرة بعد دورانها بشكل حلزوني.

ولا تزال فرق الإنقاذ وخبراء الطيران يواصلون أعمال التمشيط والتحقيق.