نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلام إسرائيلي: مروحيات عسكرية تجلي مصابين في “حدث أمني خطير” وسط غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، نقلًا عن وسائل إعلام عبرية، أن مروحيات عسكرية إسرائيلية نفذت عملية إجلاء لعدد من المصابين من وسط مدينة غزة، وذلك على خلفية حدث أمني خطير لم تُكشف تفاصيله حتى اللحظة.

ووصفت وسائل الإعلام التابعة للاحتلال العملية بأنها استثنائية من حيث التوقيت والموقع، ما يشير إلى احتمالية وقوع اشتباكات مباشرة أو انفجار عبوة ناسفة أو كمين للمقاومة داخل المناطق التي تسلل إليها الجيش الإسرائيلي.





المقاومة تُصعد من تكتيكاتها الميدانية

ويُرجح مراقبون أن يكون الحدث الأمني ناتجًا عن كمين نفذته فصائل المقاومة ضد القوات الإسرائيلية المتوغلة، لا سيما في المناطق الشرقية والوسطى من مدينة غزة، والتي تشهد نشاطًا مكثفًا لعناصر المقاومة المسلحة.

وتأتي هذه التطورات بعد إعلان سابق عن سقوط قتلى من جنود الاحتلال في كمين محكم، ما يزيد من ترجيح فرضية تعرض وحدة عسكرية إسرائيلية لهجوم منظم.

الوضع الإنساني يتدهور تحت القصف المتواصل

في موازاة التصعيد الميداني، يواصل الاحتلال الإسرائيلي قصفه المكثف على مناطق متفرقة من القطاع، بما في ذلك:

• المناطق السكنية المكتظة

• المرافق الطبية

• مراكز إيواء النازحين

وذلك وسط تحذيرات من انهيار كامل في القطاع الصحي والبيئي بسبب الحصار المستمر ونقص الإمدادات الأساسية.