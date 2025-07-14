نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلام إسرائيلي: سقوط قتلى من قوات الاحتلال في كمين محكم وسط غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، نقلًا عن وسائل إعلام تابعة للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين 14 يوليو 2025، بوجود أنباء أولية عن سقوط قتلى في صفوف قوات الاحتلال نتيجة كمين محكم نفذته المقاومة الفلسطينية وسط مدينة غزة.

ولم تُصدر السلطات الإسرائيلية حتى الآن بيانًا رسميًا يؤكد أو ينفي تلك الأنباء، وسط تكتم إعلامي متواصل على خسائر الاحتلال البشرية والعسكرية في القطاع.





الاحتلال يواصل عدوانه والمقاومة ترد

يأتي هذا التطور في وقتٍ تكثف فيه إسرائيل غاراتها الجوية والبرية على قطاع غزة، مستهدفة المناطق السكنية والبنية التحتية والمرافق الطبية، في ظل كارثة إنسانية متصاعدة تعاني فيها غزة من:

• نقص حاد في الغذاء والدواء والمياه

• انهيار القطاع الصحي

• تدمير مراكز الإيواء للنازحين





المقاومة الفلسطينية: عمليات نوعية رغم القصف

تواصل الفصائل الفلسطينية المسلحة تنفيذ عمليات نوعية خلف خطوط قوات الاحتلال، حيث باتت الكمائن المحكمة والاشتباكات المباشرة أحد أبرز أساليب الرد، في ظل توغل بري محدود لجيش الاحتلال في بعض أحياء غزة.

ويرى محللون أن سقوط قتلى من الاحتلال داخل المدينة يعكس استمرار المقاومة في القتال الميداني الفعال رغم الحصار والنار.