نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أونروا تطالب برفع الحصار عن غزة ووقف المجاعة: الوضع الإنساني لا يحتمل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في بيان عاجل اليوم الإثنين 14 يوليو 2025، إلى رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة فورًا وإيقاف المجاعة المتفاقمة التي تهدد أرواح مئات الآلاف من المدنيين، خاصة الأطفال والنساء.

وجاء النداء عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، في ظل تصاعد القصف الإسرائيلي واستمرار سياسة التجويع التي يتبعها الاحتلال منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023.

188 ألف شهيد وجريح و11 ألف مفقود منذ بدء الإبادة

منذ بداية الحرب على غزة، ارتكبت قوات الاحتلال ما وصفته جهات حقوقية دولية بـ”إبادة جماعية”، أدت إلى:

• أكثر من 188 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء

• أكثر من 11 ألف مفقود

• مجاعة واسعة النطاق حصدت أرواح المئات، بينهم أطفال

• مئات الآلاف من النازحين بلا مأوى أو مأكل أو دواء

انتهاك صارخ للقانون الدولي والقرارات الأممية

تتجاهل إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، جميع النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية التي طالبتها مرارًا بوقف الحرب والجرائم ضد الإنسانية، والاستجابة العاجلة للمطالب الإنسانية.

أونروا: خطر الانهيار الكامل يهدد غزة

حذّرت أونروا من أن النظام الصحي والتعليمي والبنية التحتية في غزة يواجه انهيارًا كاملًا، وسط نقص حاد في:

• الغذاء والمياه الصالحة للشرب

• الوقود والكهرباء

• الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية

نداء إنساني عاجل

تُجدد أونروا مطالبتها بـ:

• رفع فوري للحصار الإسرائيلي

• فتح الممرات الإنسانية

• توفير الغذاء والماء والدواء للمدنيين

• وقف القصف والتهجير القسري