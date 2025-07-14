نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غارات الاحتلال على غزة تخلف 28 شهيدًا منذ فجر اليوم وسط أوضاع إنسانية متدهورة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الإثنين 14 يوليو 2025، بأن عدد ضحايا الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة ارتفع إلى 28 شهيدًا منذ فجر اليوم، في ظل استمرار العدوان على مناطق متفرقة من القطاع.

ويتعرض القطاع منذ الساعات الأولى لصباح اليوم لقصف مكثف، استهدف مناطق سكنية ومرافق طبية ومراكز إيواء نازحين، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا بين المدنيين، غالبيتهم من النساء والأطفال.





أزمة إنسانية غير مسبوقة تهدد قطاع غزة

تعيش غزة حاليًا أوضاعًا إنسانية كارثية، في ظل:

• نقص حاد في الغذاء والمياه والدواء

• عجز كامل في الوقود والكهرباء

• تحذيرات من انهيار المنظومة الصحية والبيئية

وقد أطلقت المنظمات الدولية نداءات عاجلة لتوفير ممرات إنسانية، وإنقاذ المصابين، وتقديم المساعدات العاجلة للمدنيين المحاصرين.



استهداف ممنهج للبنية التحتية والمرافق الحيوية

تؤكد التقارير الميدانية أن الغارات الإسرائيلية استهدفت:

• وحدات سكنية مكتظة بالمدنيين

• مستشفيات ومراكز صحية

• مدارس تأوي نازحين

• منشآت خدمية ومرافق مياه وكهرباء

هذا الاستهداف يزيد من معاناة سكان غزة، الذين يواجهون ظروفًا غير إنسانية في ظل غياب الحماية الدولية.

دعوات دولية لوقف العدوان وفتح ممرات إنسانية

تزايدت الدعوات الإقليمية والدولية لوقف إطلاق النار وفتح ممرات آمنة للنازحين والمصابين، وسط إدانة متصاعدة لاستهداف المدنيين والمنشآت الطبية.